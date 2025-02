Oasport.it - NASCAR, Elliott il Clash al Bowman Gray Stadium

Chaseha ottenuto il successo nel ‘’ al, competizione non valida per il campionato che segna come da tradizione l’inizio dell’azione in pista dellaCup Series. L’americano si è imposto con propria Chevrolet ZL1 nel piccolo impianto di Winston-Salem che quest’anno ha accolto per la prima volta ladopo oltre 50 anni d’assenza.Il georgiano di Hendrick Motorsports #9 si è imposto dopo una bella battaglia contro la Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin. Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha concluso terzo dopo aver ceduto il passo nel finale a Ryan Blaney (Team Penske Ford #12).Joey Logano (Team Penske Ford #22) e Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) hanno chiuso nell’ordine un evento inedito per lache ha deciso di spostare la sede delnello Stato del North Carolina dopo una breve parentesi al Los Angeles Memorial Coliseum (California).