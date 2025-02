Calciomercato.it - Napoli, retroscena su Okafor: è la pista alternativa a Saint-Maximin | CM.IT

Ilavvia altri contatti con l’agente di Noah, con cui c’è stata già una chiacchierata prima di-Juventus: le ultime sul post KvaratskheliaServe il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia e la gara contro la Roma ne ha dato ampia dimostrazione. Il georgiano è ormai il passato, ceduto per circa 75 milioni al PSG. Ma ilnon ha ancora concluso l’operazione più importante di questo inverno, la priorità assoluta visto la perdita sulla corsia di sinistra.Noah(LaPresse)Giovanni Manna è a lavoro da giorni per stringere accordi, chiedere informazioni. Ha avuto chiacchierate con tanti agenti. E’ stato un mercato frenetico per il. L’obiettivo societario, però, è spendere con intelligenza, senza ‘buttare soldi’ come accaduto già durante il calciomercato estivo post Scudetto.