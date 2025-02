Ilnapolista.it - Napoli, Okafor l’unico esterno che poteva trasferirsi in prestito nelle ultime ore di mercato a quelle cifre (Sky)

Si avvicina la chiusura del calcioma sembra che ilconabbia concluso il suo. Emanuele Baiocchini, inviato Sky sport, sul calciodelha le idee piuttosto chiare. Permancano gli ultimi dettagli.Inoneroso a 2,5 con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, da definire gli ultimi dettagliLe parole di Baiocchini:«L’operazioneda definire in tutti gli ultimi spetti. L’affare è legato agli ultimi arrivi nel Milan.oneroso a 2,5 con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Riscatto molto alto, alla fine eracheinore di. Sembrava un altro ildel. Però evidentemente non si è voluto far prendere alla gola dalle proprietarie del cartellino di Garnacho, Adeyemi.