Napoli Mercato | evade dai domiciliari arrestato 44enne

. L’uomo passeggiava in via Galileo Ferraris e quando si è accorto della Polizia ha tentato di eludere il controlloNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per evasione unnapoletano.Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Vicaria-, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galileo Ferraris angolo corso Arnaldo Lucci hanno notato un uomo che, accortosi della presenza degli operatori, ha tentato di eludere il controllo.I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo era infatti sottoposto alla misura degli arrestiper reati contro il patrimonio.Nota stampa – Quesstura diL'articolodaiproviene da Punto! - Il web magazine.