Napoli, il pareggio dei rimpianti. E la gestione di Conte non convince

, 3 febbraio 2025 - Questa volta neanche la macchina da guerra costruita in tempi record da Antonioriesce a smentire la legge di un Olimpico tornato fortino per la Roma. Se questa è la (prima) cattiva notizia, con la striscia di vittorie di fila che si ferma a 7, la buona è che lo stesso impianto della Capitale non riesce a far valere totalmente il proprio impatto positivo nei confronti dei giallorossi, reduci da 7 successi consecutivi in casa, tra campionato ed Europa League, con appena 3 gol subiti e ben 23 realizzati: arriva la capolista e si spezza la magia, come aveva già sperimentato la Juventus la settimana prima perdendo l'imbattibilità in Serie A al Maradona. Eppure, stavolta la stessa capolista ha dovuto incassare una mezza delusione allorché Angelino in pieno recupero ha pareggiato il precedente gol dell'ex firmato da Leonardo Spinazzola, per un 1-1 probabilmente giusto alla luce degli sforzi profusi in campo dalle due squadre ma comunque dal sapore agrodolce per il, che con una prova in sordina ha gettato alle ortiche le buone nuove arrivate intanto dal Meazza.