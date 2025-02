Anteprima24.it - Napoli, il Comune stoppa la Ztl al Vomero: “Prima serve studio su traffico”

Tempo di lettura: 3 minutiIldi, tramite l’Anm, vuole effettuare unsue mobilità dell’area collinare, non limitato ae Arenella. Di fatto è un altolà alle proposte di Ztl in quell’area. Formalmente non una bocciatura, ma i progetti sono rinviati sine die. “Eviterei discussioni troppo politiche su argomenti tecnici, che hanno forte influenza su vita dei cittadini” spiega l’assessore Edoardo Cosenza in commissione Polizia locale. Sull’idea di uno screening c’è l’intesa tra l’assessore alla Mobilità e il sindaco Manfredi. Da approfondire, anzitutto l’impatto suldella zona ospedaliera. Per adesso, si mettono in stand by i progetti vecchi e nuovi sulla Ztl al. A chiederla sono sia i comitati sia la Municipalità 5. E la invoca pure la Polizia municipale.