Napoli, Gasperini voleva spiazzare Conte: l'indiscrezione

Ultime calcio – L’Atalanta di Gian Pieroha provato a soffiare un calciatore dal, i bergamaschi ci sono andati vicinissimi.I partenopei stanno per assistere alla chiusura del mercato invernale, sessione di calciomercato non propriamente entusiasmante per i ragazzi di Antonio.Il tecnico leccese ha dovuto assistere a molte trattative saltate, Danilo, Comuzzo, Garnacho, Adeyemi e poi anche Saint-Maximin. L’acquisto finale sarà Okafor, nonostante si fosse intromesso un club importante di Serie A.L’Atalanta ci ha provato fino all’ultimo per OkaforIlalla fine ha scelto Noah Okafor come sostituto a Khvicha Kvaratskhelia, lo svizzero arriva in prestito con diritto di riscatto dal Milan. 2 milioni di parte fissa e 23 per il riscatto, oggi però un altro club italiano ha provato a strapparlo agli azzurri di