Spazionapoli.it - Napoli e l’idea Soulé: l’annuncio in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

Roma1-1, arrivano le parole a sorpresa di Matìas Soulè nel post partita in chiave mercato.La partita tra Roma esi è conclusa sul risultato di 1-1: in fin dei conti giusto per ciò che si è visto in campo. Intanto però, a poche ore dalla fine del calciomercato invernale, la dirigenza partenopea non ha ancora chiuso per il sostituto di Kvaratskhelia. Negli ultimi giorni, però, sembrerebbe sempre più vicino Allan Saint-Maximin, ala dell’Al-Ahli in prestito al Fenerbahce. Nonostante ciò,di Matìas Soulè, ai microfoni di Dazn, ha chiarito maggiormente la situazione.L’ala della Roma sta vivendo una stagione davvero difficile con i giallorossi nonostante sia stato accolto con grande entusiasmo visto il suo rendimento a Frosinone nella passata annata calcistica. Il giocatore, di conseguenza, non brillando con la sua nuova squadra nella prima parte della sua nuova avventura, ha ricevuto l’interesse di alcuni club a gennaio.