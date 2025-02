Serieanews.com - Napoli, da Garnacho a… Okafor: quel precedente inquietante con Benitez

Leggi su Serieanews.com

, da, il primo obiettivo per il post Kvara ad: c’è uncon Rafa, daa.con– SerieAnewsAccordo, la dirigenza azzurra sta lavorando con il Milan per chiudere l’accordo con il club sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato in 25 milioni di euro. Sono le ultimissime che arrivano dai saloni del calciomercato, a poche ore dal gong che chiuderà ufficialmente la sessione.Insomma, non proprio le news che i tifosi si aspettavano, anche perché sembra palese la difficoltà del club azzurro di arrivare agli obiettivi prefissati. Antonio Conte, in conferenza stampa, era stato chiaro: Kvara è andato via e non è stato sostituito. Ed è stato palese anche ieri, nella gara contro la Roma, quando magari un esterno con gamba e tecnica avrebbe potuto mettere in maggiore difficoltà la squadra giallorossa.