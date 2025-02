Calciomercato.it - Napoli, Conte punge: “Bello vedere che la Roma è contenta per il pareggio”

Il tecnico degli azzurri dopo la beffa all’Olimpico subita all’ultimo minuto per il gol di Angelino che cestina due punti nella lotta scudettoIlfallisce l’allungo sull’Inter nel match in casa della. Dopo aver condotto per la maggior parte della gara, gli azzurri hanno subito la rete del pari nel recupero. Un punto che lascia molto amareggiato Antonio.Antonio(LaPresse) – calciomercato.itIl tecnico degli azzurri ha parlato nella conferenza stampa postpartita:Ilè figlio di una disattenzione o di un atteggiamento troppo conservativo? “Sul gol potevamo fare molto meglio, hanno fatto un gol fotocopia di quello con l’Eintracht. In settimana l’avevo mostrato 10-12 volte in video, sul gol loro ci sono tante cose che potevamo fare molto meglio. Poi loro hanno fatto tanti cambi offensivi, con grande qualità, è normale che loro si buttano in avanti e ti possono passare.