Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte a DAZN: “Siamo temuti!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

analizza il pareggio con la Roma: “, stiamo crescendo”Un punto che pesa, la Roma festeggiaAntonio, allenatore del, ha analizzato il pareggio contro la Roma ai microfoni di. Nonostante il risultato di parità, il tecnico ha sottolineato l’importanza della prestazione e della crescita della squadra. “Ci sta di pareggiare in casa della Roma – ha dichiarato – e vedere la loro soddisfazione dimostra che. Significa che stiamo facendo qualcosa di importante”. Un atteggiamento che percertifica il buon lavoro svolto finora, anche se non nasconde un pizzico di amarezza per l’ultima occasione mancata.Il tecnico ha poi fatto notare un aspetto tattico rilevante: il gol subito è arrivato da una situazione già vista in precedenza.