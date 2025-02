Terzotemponapoli.com - Napoli-Comuzzo: ‘zebra’ ci cova? E chi poteva arrivare…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Tra il.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Gli azzurri faticano a comprendere la presa di posizione di Rocco Commisso su Pietro. Il presidente gigliato ha rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro in prima battuta e, successivamente, un’altra da 32 milioni con vari bonus e premi. Commisso ha ribadito telefonicamente anche ieri a De Laurentiis che servono 40 milioni peraltrimenti la sua risposta sarà sempre negativa”.: un matrimonio che non s’ha da fare? La presa di posizione dei viola probabilmente, nasconde l’impegno con qualche altro club: tra questi, sembra che ci sia la solita Juventus, pronta a strappare alla Fiorentina ancora un altro dei suoi calciatori in estate”.Quando Nelsson veniva accostato ai partenopeiDi seguito un articolo tratto dal sito www.