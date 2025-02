Puntomagazine.it - Napoli Centro: Controlli dei Carabinieri nella movida del centro. 2 arresti e 7 denunce

deineldie sanzioni per violazioni di legge e sicurezza stradaledeidella Compagnianel cuore del capoluogo. Grazie al supporto del Reggimento Campania, i militari hanno identificato 80 persone e ispezionato 49 veicoli.Un 24enne è finito in manette per spaccio, sorpreso a cedere in piazza Bellini una dose di hashish ad un cliente.Ha tentato una fuga disperata ma è stato raggiunto e, dopo un accenno di resistenza, è stato bloccato. Addosso anche 135 euro in contante ritenuto provento illecito. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.Per un 54enne, invece, si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. Era tra le svariate persone controllate in piazza Bellini. Da accertamenti in banca dati è emersa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma ma mai eseguita.