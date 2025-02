Terzotemponapoli.com - Napoli: bloccato Okafor se non arriva Saint-Maximin

se nonUltime sul mercato delcon gli aggiornamenti al Tgrai di Ciro Venerato: “Attesa per, ma stamattina il ds Manna ha chiamato il Milan per bloccareno conferme dalla dirigenza rossonera. Sull’attaccante svizzero ci sono anche West Ham e Tottenham. Ma ilconta di dipanare la matassa. Va convinto il Fenerbahçe”.ha 24 anni e ha raccolto 24 presenze con la nazionale svizzera. Quest’anno 11 presenze e appena un gol in campionato col Milan. Recentemente è stato fermo per un infortunio al polpaccio.Corsa contro il tempo per riuscire a tesserare: se l’affare non andasse in porto,del Milan sarebbe la soluzione last minute.Un obiettivo chiaro e da provare a raggiungere, nonostante il poco tempo ormai a disposizione.