Napoli arriva Okafor | i tifosi del Milan festeggiano sui social per la cessione

Leggi su Dailynews24.it

La SSCha deciso di sostituire Khvicha Kvaratskhelia con Noah. Dei 70/75 milioni di euro incassati per la stella georgiana, il club partenopeo ha deciso di investirne due per un prestito semestrale e rinviare, probabilmente, un grande acquisto per la fascia al prossimo mercato estivo. Dao, intanto,per l’addio dell’attaccante che .L'articolo: idelsuiper la