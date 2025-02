Spazionapoli.it - Napoli, ansia Saint-Maximin: la pessima notizia per i tifosi

Notizie Calcio– Pessime novità giungono sul fronte: cresce l’a pochissime ore dalla fine del calciomercato Per le notizie calcio, arrivano aggiornamenti sconfortanti sul fronte. A dare informazioni più dettagliate sul possibile colpo di mercato è il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Una serie di novità che fanno crescere l’aipartenopei, a pochissime ore dalla fine del calciomercato invernale.Alle 23:59 di oggi, infatti, ci sarà il gong definitivo sulle trattative e l’operato delè stato ampiamente insufficiente fin qui. Via Caprile, dentro Scuffet, via Folorunsho e dentro Billing, via Zerbin e dentro Hasa, via Kvaratskhelia e dentro il nulla. Un buio cosmico per l’addio del georgiano, ancora non sostituito neanche numericamente.