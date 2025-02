Myles Lewis-Skelly rispetta Erling Haaland molto insiste sul compagno di squadra dell’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-03 15:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Gabriel Martinellichenonostante il giovanesembra deridere l’attaccante del Manchester City nello scontro di ieri agli Emirati.ha segnato il terzo golnella loro vittoria per 5-1 con la città che è caduta a pezzi dopo che Haland li aveva trascinati a livello con un colpo di testa.C’era un tema in corsa durante il gioco con i giocatoriche sembravano cercare di Riledopo che il norvegese ha detto al boss di Gunners Mikel Arteta di “rimanere umili” dopo il pareggio per 2-2 a Manchester all’inizio della stagione.Gabriel ha urlato in faccia adopo che Martin Odegaard ha segnato l’apriprima checopiasse la celebrazione della “meditazione” del marchio didopo aver sparato oltre Stefan Ortega.