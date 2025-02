Nerdpool.it - My Hero Academia – Star Comics celebra la fine della serie con le edizioni speciali degli ultimi due volumi

Si conclude un’era: MY, il capolavoro di Kohei Horikoshi, giunge al termine. Perre questo importante traguardo,ha in serbo per i fan delle sorprese davvero!In occasione dell’uscitadue, 41 e 42,pubblicherà dellelimitate che renderanno ancora più indimenticabile la conclusione di questa saga epica.Oltre alle classicheRegular, i41 e 42 saranno disponibili anche in Variant Cover Edition. Dueimperdibili per i collezionisti: accostate l’una all’altra, le due cover formeranno un’unica immagine.Ma le sorprese non finiscono qui! Per un gran finale degno di questo nome, è prevista anche l’uscita di MYn. 42tion Edition con box. Un’edizione limitata imperdibile, con una sovraccoperta alternativa e un box da collezione.