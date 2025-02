Internews24.com - MVP Milan Inter, i tifosi hanno eletto il Man of the Match: ecco chi è stato il più votato! – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneMVP, iil Man of thechi èil piùdai sostenitori nerazzurri per il derbyl’MVP di. Come dopo ogni partita, di campionato, Coppa Italia o di Champions League, aiisti èchiesto di eleggere il loro Man of the, votando il sondaggio tra una serie di candidati. A vincere èStefan De Vrij. Partita da gigante quella del difensore olandese, autore del gol decisivo nel finale di partita, che ha regalato alla squadra di Inzaghi il pareggio tanto cercato. Il difensore si conferma uno dei migliori giocatori di questa stagione, e partita dopo partita, si sta guadagnando la conferma, visto anche il contratto in scadenza nel 2025.Il #MOTM di #è. @Stefandevrij ????Powered by @qatarairways#Forza#Derbyo pic.