Musica | Noemi il nuovo album s’intitolo Nostalgia e poi un tour teatrale Il 9 dicembre all’Augusteo

Nostaglia è il titolo deldiin uscita venerdì 28 febbraio. La cantante, in gara a Sanremo, salirà per la prima volta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma con uno show unico il 202025, non prima di essersi esibita nei teatri italiani. Il, anch’esso prodotto da Friends & Partners, la vedrà esibirsi a Firenze (17 novembre 2025, Teatro Cartiere Carrara), Torino (19 novembre 2025, Teatro Concordia), Milano (21 novembre 2025, Teatro Dal Verme), Padova (26 novembre 2025, Gran Teatro Geox) e Brescia (28 novembre 2025, Teatro DisPlay), Assisi (12025, Teatro Lyrick), Palermo (42025, Teatro Golden), Catania (52025, Teatro Metropolitan), Napoli (92025, Teatro Augusteo), Bari (112025, Teatro Team), per concludersi a Bologna (152025, Teatro Duse).