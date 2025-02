Musica | la band multiplatino e vincitrice di un Grammy Deftones arriva in Italia

Leggi su Ildenaro.it

Ladi uninmartedì 17 giugno 2025 al Carroponte di Milano.La notizia fa seguito a un 2024 intenso per la, caratterizzato da esibizioni di spicco al Coachella, al Primavera Sound e al Lollapalooza. Si sono inoltre uniti ai System Of A Down per un enorme evento sold-out al Golden Gate Park con 50.000 fan.Ihanno inoltre dato vita al loro quinto festival annuale Dia De Los, che ha registrato il tutto esaurito, il 2 novembre 2024 al Petco Park di San Diego, in California. Il festival, organizzato e curato dai, ha visto anche la partecipazione di IDLES, Sunny Day Real Estate, Health, Paris Texas, Duster, Gel, e Qendresa.Isono conosciuti per la loro capacità di creare un legame speciale con il pubblico durante le esibizioni dal vivo, con un’intensa carica emotiva che attraversa i brani più soft e quelli più potenti.