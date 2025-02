Musica | il nuovo album di Francesco Di Bella è Acqua santa

Leggi su Ildenaro.it

Si intitola “” ildiDiuscito su tutti gli store digitali lo scorso venerdì 31 gennaio per La Canzonetta Record. Da fine febbraio il disco sarà disponibile anche su cd e vinile. Anticipato da “Che ‘a fa?” con Alice (Thru Collected) e “Menamme ‘e mmane”, “” arriva a sette anni di distanza dal precedente “O’Diavolo” (2018) e ne rappresenta l’altra faccia della medaglia. Dopo aver raccontato ciò che potrebbe dividere, in questo disco infatti l’artista partenopeo, tra le voci e penne più riconoscibili e raffinate del panorama indipendente italiano, vuole parlare di ciò che realmente unisce le persone e salda i rapporti. “L’amore non è un argomento semplice se affrontato senza retorica. È una condizione, in un rapporto, difficile da stabilire, un equilibrio guadagnato con estrema fatica, l’effetto di una pacifica e rispettosa convivenza”, racconta Di, “qui non si affronta il tema dell’innamoramento che a mio parere è solo breve parentesi narcisistica ma l’amore vero, duraturo, quello in grado di sacrificare una buona parte del proprio ego e di elevare i propri rapporti a qualcosa che va al di là del piacere personale e che possa essere utile agli altri”.