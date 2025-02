Musica | Ac Dc il 20 luglio a Imola tappa italiana del tour europeo

Leggi su Ildenaro.it

La leggendaria band da milioni di dischi degli AC/DC annuncia oggi che sarà di ritorno in Europa quest’estate per continuare il suo Power Upche prende il nome dall’ultimo album in studio della band, in cima alle classifiche di 21 paesi del mondo, e che ha visto la band visitare l’Europa lo scorso anno davanti a fan estasiati – inclusi i 100mila di Reggio Emilia – e col plauso della critica, e ilcontinuerà in primavera con 13 show negli stadi degli Stati Uniti. Gli AC/DC faranno 12 tappe in 10 paesi questa estate, a partire dalla data del 26 giugno a Praga per concludersi il 21 agosto ad Edimburgo. Ilinclude il primo show in Estonia nella carriera della band, e il concerto appunto di Edimburgo che segnerà il ritorno della formazione in Scozia, il paese d’origine del clan degli Young, per la prima volta in dieci anni.