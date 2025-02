Unlimitednews.it - Msd, via libera europeo a nuovo vaccino pneumococcico

Leggi su Unlimitednews.it

RAHWAY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – MSD ha annunciato che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha raccomandato l’approvazione di V116 (coniugato21-valente) per l’immunizzazione attiva per la prevenzione delle malattie invasive e della polmonite causate da Streptococcus pneumoniae in individui di età pari o superiore a 18 anni. La raccomandazione del CHMP sarà ora esaminata dalla Commissione Europea (CE) per l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione Europea (UE), Islanda, Liechtenstein e Norvegia, e la decisione finale è attesa per il secondo trimestre del 2025.“Esprimo grande soddisfazione per il parere positivo del CHMP su questo, che suscita notevole interesse: per la prima volta avremo un prodotto che è specificatamente pensato e sviluppato per la popolazione adulta”, ha dichiarato Enrico Di Rosa, Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 1 e Presidente della Società Italiana di Igiene (SItI) che ha aggiunto: “Infatti, V116 tiene conto dell’epidemiologia specifica di questa fascia d’età in maniera mirata, estendendo la copertura sierologica a quei ceppi che interessano specificatamente adulti e anziani con l’effetto di ampliare la copertura dei sierotipi, mantenendo, al tempo stesso, l’efficacia del