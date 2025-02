Lanazione.it - "Mozione rivolta ad attori sbagliati. Siamo stati strumentalizzati"

"Il nostro non voleva essere un ‘no’ al concetto in sé, ma un no ad unaagli, e tutto ciò che ne è derivato, è pura strumentalizzazione per attaccare l’amministrazione". È la replica della vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Raffaella Compare alle parole dell’esponente dem Maria Antonietta Scognamiglio sulla bocciatura dellapopolare, che chiedeva aiuto al Comune per favorire le interlocuzioni con Regione e Governo, per vedere garantito il servizio di assistenza specialistica. "Vogliamo chiarire - spiega Compare - che l’amministrazione non ha mai rifiutato di assumersi l’onere della gestione della richiesta di assistenza specialistica nelle scuole, fondamentale per l’inclusione degli studenti con disabilità. La nostra giunta ha da sempre a cuore le necessità di cittadini e famiglie, avendo preso in carico l’erogazione dei servizi di supporto specialistico, stanziando immediatamente la cifra aggiuntiva per le scuole di nostra competenza.