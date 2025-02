Internews24.com - Moviola Milan Inter, Chiffi assolto da Tuttosport: «Fischia poco e ammonisce ancora meno. L’episodio più importante di certo è il contatto Pavlovic-Thuram»

Leggi su Internews24.com

di Redazionepromuove la direzione di gara di, tanti dubbi però sulL’ex arbitro Calvarese sulle pagine difornisce ladi– «si invola in area di rigore, poi arrivae c’è un uno contro tra i due calciatori. Un corpo a corpo sostenuto ma lecito; entrando in area, il francese sembra avvantaggiarsi e andare a occupare la traiettoria di corsa del suo avversario con la gamba sinistra. Il difensore serbo continua nella sua traiettoria e c’è uno scontro basso e oggettivo con, che viene colpito all’altezza del polpaccio. Un attimo dopo, e non contemporaneamente, arriva velocissimo Theo Hernandez, che prende il pallone pieno e risolve la disputa precedente. Questo il motivo per il quale, a mio avviso, il Var nonviene.