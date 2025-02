Inter-news.it - Moviola Milan-Inter (1-1): Chiffi e VAR non vedono un rigorone! – CdS

Ladi, derby finito 1-1 nonostante il dominio dei nerazzurri nella ripresa, non può che concentrarsi sul clamoroso rigore non dato alla squadra di Simone Inzaghi. L’analisi del Corriere dello Sport.ARBITRAGGIO – Una prestazione macchiata da un errore grosso quanto un palazzo a dieci piani quella Danielenel derby di ieri tra. Il terzo derby stagionale tra le due squadreesi è finito in parità con la squadra di Simone Inzaghi, che dopo tre pali e tre gol cancellati, ha strappato il pari solamente al 92?. Un gol liberatorio quello di de Vrij su assist del neo-arrivato Nicola Zalewski. Ma il Corriere dello Sport realizza un focus anche sull’arbitraggio die soprattutto del VAR Di Paolo. Secondo il quotidiano romano, l’arbitro patavino sbaglia solamente nell’episodio del clamoroso rigore non concesso all’per fallo di Pavlovic su Thuram.