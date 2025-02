Anteprima24.it - Motovedetta ischitana salva 130 migranti nel mar Jonio

Tempo di lettura: 3 minutiUnadella Capitaneria di Porto di Ischia hato ieri mattina 130alla deriva nel Marsu di un peschereccio in difficoltà. La CP 303, unità del tipo SAR (“Search and rescue”) è in dotazione da alcuni anni alla Guardia Costiera isolana ma grazie alle sue particolari caratteristiche tecniche è stata più volte dislocata in altre aree del nostro paese per operazioni legate ai flussi migratori e dal 21 dicembre scorso era stata distaccata a Roccella Jonica. Ieri mattina, insieme ad un’altra unità della Guardia Costiera di Crotone, ha risposto all’ SOS lanciato da un vecchio peschereccio partito il 30 gennaio dalle coste turche e con a bordo moltissime persone che speravano di raggiungere l’Italia. Durante la traversata però il mare si è ingrossato ed il peschereccio ha cominciato ad essere sballottato dalle onde sempre più violentemente: nella mattinata di ieri, dopo che l’unità stava andando alla deriva, il comandante ha deciso quindi di chiedere aiuto con un telefono satellitare.