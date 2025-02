Sport.quotidiano.net - Motogp, carica Rivola: “Aprilia non punta a partecipare, ma a vincere”

Bologna, 3 febbraio 2025 –ha investito e investirà tanto sulla Moto gp e l’orizzonte è quello di avvicinare Ducati e giocarsi il titolo del mondo. In termini di piloti la casa di Noale avrà in griglia una delle migliori coppie con il campione inJorge Martin affiancato dal talento di Marco Bezzecchi, entrambi usciti da Ducati dopo la decisione di inserire Marc Marquez sulla moto ufficiale e con due prototipi in meno da utilizzare causa passaggio di Pramac con Yamaha. Le ambizioni disono molto alte, dunque, e adesso occorre mettere a disposizione dei due piloti una moto competitiva, in cui il processo di adattamento sia il più rapido possibile. Solo così si può pensare di arginare lo strapotere Ducati che con Pecco e Marc rischia di dominare oltremodo la stagione.l’ambiente a un mese dal via.