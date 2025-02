Mostre | ‘Il mio Purgatorio | Dante profeta di speranza’ nella Basilica San Francesco Di Paola

Leggi su Ildenaro.it

Al Liceo Antonio Genovesi, oggi, alle 18.30, la presentazione della Mostra multimediale che aprirà a Napoli, dal 24 febbraio al 9 marzo,SanDi. Dopo la mostra sull’Infernosco realizzata nello scorso anno, l’associazione Giovanni Marco Calzone APS propone la seconda Cantica della Divina Commedia: Il mio. La mostra multimediale si avvale del commento del professor Franco Nembrini e delle illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, provenienti dall’edizione della Commedia stampata da Mondadori. Ben lontana dall’essere l’ennesima mostra dotta o divulgativa su, “Il Mio” punta a far sì che i giovani si accostino con passione alla lettura della Divina Commedia, trovando in essa un contributo per la crescita umana e spirituale. Delle tre cantichesche, ilè quella che più facilmente possiamo sentire nostra e quotidiana.