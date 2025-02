Moscaper accordi serve voto in Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.20 Lo svolgimento delle elezioni inprima della fine dell'anno e la legittimazione della leadership del Paese sono necessari per la registrazione legale di eventualisulla risoluzione del conflitto ucraino. Lo ha dichiarato Peskov,portavoce del Cremlino. Finché è in vigore il suo divieto a negoziati tra Kiev e Mosca, Zelensky non ha diritto di partecipare alle trattative o discutere del formato, ha detto. Anche gli Usa vogliono che si svolgano le elezioni in,entro l'anno,ha detto l'inviato di Trump, Kellogg.