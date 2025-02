Quotidiano.net - Mosca, esplosione in un palazzo residenziale. “Ferito il capo del battaglione Arbat, nemico dell’Ucraina”

Leggi su Quotidiano.net

, 3 febbraio 2025 - Un'è avvenuta stamane in un edificiodi, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Diversi canali su Telegram sostengono che il bersaglio dell’attentato era il fondatore del gruppo militare, Armen Sargsyan (O Sarkisian), ucraino filo-russo ricercato da tempo da Kiev perché molto attivo nel Donbass, però sopravvissuto anche se ricoverato in gravi condizioni ospedale. Sargsyan, comandante del, originariamente composto soprattutto da armeni, che si batte con la Russia contro l'Ucraina, è anche il presidente della Federazione pugilato nella regione di Donetsk. L'è avvenuta intorno alle 9:50 ora locale, le 7:50 in Italia, all'ingresso di un edificio di 29 piani nel complessodi Alye Parusa ('Vele Scarlatte'), nel nord-ovest di, e secondo alcuni siti di informazione russi l’ordigno era stato piazzato vicino agli ascensori.