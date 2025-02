Biccy.it - Morto l’attore Lando Francini, storico volto de La Melevisione

Leggi su Biccy.it

Una triste notizia ha colpito il mondo dello spettacolo: è scomparso, noto attore eamato da un’intera generazione cresciuta a pane e Lalo scorso venerdì 31 gennaio all’età di 68 anni. Era malato da tempo.Il suo nome, come già scritto, è legato a un programma per bambini che ha segnato un’epoca: La. Dal 2003 al 2006, infatti, ha vestito i panni del Cuoco Basilio, un personaggio non principale. 25 anni fa nasceva la #, la storica trasmissione della Tv dei ragazzi.Il Fantabosco continua a vivere con le oltre 2.000 puntate su Rai Play e con la scenografia permanente allestita nel Museo della Rai di Torino. pic.twitter.com/eMfJ6FbbAi— Cinguetterai ? (@Cinguetterai) December 16, 2024de LaNato in Brasile il 10 novembre 1956,proveniva da una famiglia d’arte: suo padre, Mauro, era scenografo e docente alla Civica Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, mentre sua madre, Klara Hetenyi, era una pittrice e costumista.