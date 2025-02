Ilrestodelcarlino.it - Morto a 36 anni, schiacciato dal furgone. Il lutto della mamma: “Non c’è strazio più grande”

Ravenna, 3 febbraio 2025 – «Con te siamo morti tutti». Questo lo straziante finale del messaggio che la madre di Antonino Currò ha affidato ai social per urlare tutto il suo dolore. Non solo suo, ma anche dei due nipotini «che si svegliano a chiamano papà». Lui, Antonino Currò, lascia due figli e la moglie incinta. Ha trovato la morte sabato, poco dopo mezzogiorno, quando un, sotto il quale stava lavorando a casa di un amico, gli è precipitato addosso non lasciandogli scampo. I sanitari che sono accorsi, allertati dall’amico, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. I due si trovavano in via Sagrati a Chiesanuova di Conselice, Currò era intento a sistemare unMercedes Vito nella parte sottostante. Per cause ancora in via di accertamento, ilè scivolato dal sostegno che lo teneva sollevato ed è precipitato sul 36enne.