Ilgiorno.it - Mortara, alla farmacia San Pio furto fallito ma restano i danni

(Pavia), 3 febbraio 2025 -San Pio, in corso Torino a. Erano circa le 4.30 di oggi, lunedì 3 febbraio, quando è scattato l'rme dell'impianto anti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano. I malviventi avevano già forzato la saracinesca esterna e stavano per scassinare la porta d'ingresso quando però è stato rilevato il tentativo di intrusione che ha fatto suonare la sirena. mettendoli in fuga. All'arrivo dei carabinieri sul posto non c'era più traccia dei ladri, riusciti ad allontanarsi in tempo per non essere intercettati. Dnon è stato rubato nulla, con ilrimasto così solo tentato, anzi i malviventi non sono neppure riusciti ad entrare, preferendo scappare quando è entrato in funzione l'antipiuttosto che rischiare di essere colti in flagranza ancora sul posto all'arrivo delle forze dell'ordine.