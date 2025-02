Ilgiorno.it - Morta per un ritocchino ai glutei. In Appello uno “sconto” al medico

Confermata anche inla condanna, anche se diminuita di quattro mesi, per la morte di Maria Teresa Avallone sottoposta a un trattamento per il sollevamento dei. Il Tribunale di Monza aveva inflitto un anno e quattro mesi di reclusione, con la pena sospesa e non menzione della condanna sul certificato penale, per l’accusa di omicidio colposo nei confronti di Maurizio Cananzi, chirurgo estetico con studio a Seregno. Al processo si sono costituiti parti civili i genitori e i fratelli di Maria Teresa, che hanno ottenuto un risarcimento dei danni con una provvisionale di 80mila euro. Effetti di natura civile ora confermati dalla sentenza della Corte didi Milano, che ha fatto scendere la pena a un anno di reclusione sulla base di motivazioni che non sono state ancora rese pubbliche.