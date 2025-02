Ilfattoquotidiano.it - Morta Lee Joo-sil, addio all’attrice di Squid Game: nella serie Netflix era la madre del Detective Hwang Joon-ho

L’attrice sudcoreana Lee Joo-sil, nota per il suo ruoloseconda stagione della”, èoggi all’età di 81 anni. A dare la notizia, l’edizione online del quotidiano sudcoreano “The Chosun Ilbo“. L’attrice, che combatteva da qualche mese contro un tumore al seno diagnosticatole lo scorso novembre, si è spentasua casa di Uijeongbu, in Corea del Sud.fenomeno scritta e diretta daDong-hyuk, Lee Joo-sil interpretava ladelsotto copertura-ho, un personaggio chiave per lo sviluppo della trama. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cast e un velo di tristezza tra i fan di “”, in attesa della terza e ultima stagione, prevista in uscita a giugno di quest’anno. Resta ancora da chiarire se l’attrice apparirà negli episodi finali, le cui riprese sono state tenute segretissime.