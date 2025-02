Sport.quotidiano.net - Monza: il retroscena di Galliani. "Avevo già raggiunto l’accordo per Camarda poi il mio amico Ibra ha detto che restava al Milan»

Il giorno dopo è quello che a mente fredda rischia di fare ancora più male. Ma se c’è una cosa che sa fare meglio di tutti gli altri ilè archiviare, rialzarsi, almeno nello spirito non abbattersi. Questo l’ambiente dovrebbe trasmetterlo anche alla squadra, che invece appare troppo fragile specie laddove le partite si decidono: in quella zona-gol dove troppe poche volte gli uomini di Alessandro Nesta prima e Salvatore Bocchetti ora riescono a rendersi davvero pericolosi. Così le partite non si vincono, gli avversari non vanno in affanno, la salvezza non si raggiunge. Ecco spiegato il motivo della necessità di un attaccante che, rispetto al giovanedi cui si parla un gran bene nonostante abbia dimostrato ancora troppo poco tra i grandi, e che ilha pensato di coltivare in casa propria ("himovic dice che per il percorso del ragazzo è meglio che stia ale quindi ho dovuto accettare, non potevo fare diversamente.