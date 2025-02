Lanazione.it - Monteroni, incendio nel capannone. A fuoco tre autocarri: crolla il tetto

d’Arbia (Siena), 3 febbraio 2025 – Nel Comune did'Arbia, in Via Toscana, un intensoha richiesto l'intervento congiunto dei Vigili deldi Siena e Montalcino. L'evento, accaduto ieri 2 febbraio febbraio, ha coinvolto un, all'interno del quale erano presenti tre, bombole di acetilene e diversi altri materiali. Il rogo ha provocato il crollo della copertura del fabbricato, sebbene fortunatamente non siano state riportate vittime o feriti. Le squadre dei pompieri hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata.