Lanazione.it - Montepulciano festeggia il Nobile. L’Anteprima con eventi e premi. La ’Madia’ è la miglior vetrina

Il Vinodiha aperto il ciclo delle ‘anteprime’ regionali con il fine settimana dedicato agli operatori, agli appassionati e agli eno-turisti che, come ha rivelato una recente indagine, mettono la Toscana al primo posto tra le mete preferite. Una sorta di banco di prova, anche coraggioso, proprio mentre il mondo del vino si interroga sui dazi-Usa, su nuove tendenze e bevande senza alcool e sulle restrizioni (effettive o invocate) dei consumi, effetto del nuovo codice della strada italiano e di aggiornate valutazioni di carattere sanitario. La risposta appare rassicurante: i consumatori sono consapevoli e informati ma credono nel prodotto, come hanno dimostrato l’affluenza in Fortezza, ai quaranta banchi di assaggio delle aziende partecipanti, e il tutto esaurito fatto registrare da molti ristoranti.