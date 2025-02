Ilrestodelcarlino.it - Montefano cala il poker di reti nella tana dei Portuali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

DORICA: S. Tavoni, Ragni, Candolfi, Girolimini, Savini, F. Tavoni, Testoni (46’ Franca), Catalani (53’ Sassaroli), Pangrazi (46’ Gioacchini), Guzzini (83’ Altieri), De Marco (60’ Trabelsi). All. Ceccarelli: David, Galeotti,mita, Alla (73’ Bonacci), Postacchini, Martedì, Ferretti (77’ Candidi), Gabrielli, Rombini (69’ Papa), Pincini (63’ Palmucci), Nardacchione (69’ Castignani). All. Amadio Arbitro: Tasso di Macerata: 1’ Rombini, 19’ Ferretti, 64’ Ferretti, 77’ Papa Note: amm. Guzzini, Sassaroli, Gioacchini; esp. Ragni; rec. 1’+1’delal Giuliani di Torrette eDorica battuti 0-4 davanti al pubblico amico. Finisce con una netta vittoria dei viola, capaci di passare in vantaggio dopo neanche un minuto: è Rombini, dopo una mischia in area di rigore, a ribadire in porta il gol del vantaggio.