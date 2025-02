Sport.quotidiano.net - Montebianco Prato Calcio a 5, la serie A2 torna alla vittoria nel derby

, 3 febbraio 2025 - Ila 5nelcontro il Futsal Pontedera inA2 maschile. Finisce 4-5 per i biancazzurri. Tre punti che rilanciano la squadra di Luca Pullerà e cancellano il pesante ko contro il Grosseto. Nel primo tempo tante emozioni: Lorenzo Del Greco firma prima lo 0-1 e poi l'1-2, ma al riposo si va sulla situazione di parità 2-2. Nel secondo tempo, decisamente più bello da vedere, i padroni di casa passano in vantaggio con il classico gol dell'ex di Luca Della Marca. Martini pareggia sugli sviluppi di una pinattiva. Poi Berti riporta avanti i biancazzurri con una pregevole giocata di Angeloff. L'espulsione di Menichella per fallo su un avversario lanciato a rete costa caro: in inferiorità numerica arriva il 4-4. Sembra un match destinato al pareggio, ma Angeloff, con una grande giocata, si guadagna un rigore.