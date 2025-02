Lanazione.it - Monitoraggio ponti, progetto pilota della Metrocittà Firenze sulla strada provinciale 80

, 3 febbraio 2025 - La Città Metropolitana diavvia unsperimentale per ilintelligente delle infrastrutture con il supporto tecnologico di Displaid, startup milanese emergente nel settoresicurezza strutturale, specializzata neldei. Ilprevede ilper 12 mesi di un ponte80 a Baccaiano, nel comune di Montespertoli. Lo spiega la. Il sistema di, la cui installazione è stata completata a fine novembre, prevede l'utilizzo di sensori wireless intelligenti per raccogliere e trasformare i dati sul comportamento strutturale del ponte in parametri di controllo, consultabili in tempo reale tramite la piattaforma online di Displaid che fornirà il proprio know-how tecnologico e supporto ingegneristico, utilizzando algoritmi basati sull'intelligenza artificiale per analizzare i dati strutturali in tempo reale e migliorare la capacità di diagnosi e prevenzione dei rischi.