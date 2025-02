Sport.quotidiano.net - Modena Muro per Palumbo nel giorno verità

Per come Mandelli ha disegnato il suo, la partita di sabato mostra esattamente quali siano le caratteristiche di questa squadra. Uomo contro uomo in difesa, senza grosse paure. Fulmineo in ripartenza, perché capace di scatenare la velocità di Caso in profondità. Tutto è ancor più evidente quando di fronte c’è una formazione intenta a giocarsela, la partita. Cremonese e Mantova, ad esempio. Ma è capitato anche con la Carrarese agli albori, oppure con il Pisa. E poco importa se si subiscono delle reti, i canarini da qualche tempo sanno segnare con continuità e i risultati diventano spesso corposi di gol. La vittoria sul Mantova è linfa, rasserena la classifica (dietro stanno cominciando a macinare punti, ad eccezione del Cosenza) e permette di lavorare con buona pace dei sensi, senza dimenticare che la trasferta di Genova sarà altro snodo principale di questo febbraio.