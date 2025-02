Superguidatv.it - Modà a Sanremo 2025 con il brano “Non ti dimentico”: “Quando stai fermo tanto tempo, hai bisogno di una scarica di adrenalina che solo l’Ariston può darti” – Intervista Video

tornano in gara acon ildal titolo “Non ti”. Una canzone che parla d’amore e che segna un distacco dalpresentato al precedente festival. Durante la serata delle cover invece, il gruppo si esibirà sulle note di “Angelo” accompagnati dell’autore ed interprete Francesco Renga. Noi di SuperGuidaTv abbiamoto Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso), Claudio Dirani (batteria), per tutti i, e con loro abbiamo parlato della prossima partecipazione al festival.con il“Non ti”Perché itornano a? “Perché siamo stati fermi un po’ died è venuta fuori questa grande idea di fare una festa a San Siro.così, haidi unadiviolenta e c’èpalco te la dà, che è quello del, che ci fa letteralmente ca*are in mano, perché a prescindere dalla carriera, non ti senti mai sicuro, perché ti mette di fronte al giudizio anche di persone che magari non sono le stesse che vengono a vederti allo stadio e che quindi sono pronte a qualunque errore, a perdonarti qualunque cosa.