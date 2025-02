Ilrestodelcarlino.it - Mister Viali non s’arrabbia con i giocatori: "Risultato bugiardo, dispiace perdere così"

"Ho poco da rimproverare ai ragazzi: è un, abbiamo avuto cinque grandi occasioni, loro meno". Più chiaro diWilliam, non poteva essere. E rimarca ancor di più. "Non sarei stato contento nemmeno del pareggio, ovviamente prima del 2-0. La squadra ha confermato la crescita,una gara. Abbiamo avuto nette palle gol in area piccola, però è anche vero che soprattutto nel girone di ritorno contano i punti, e dovremo essere ancor più bravi a riaprire le gare e a raddrizzarle". Ieri è mancato, soprattutto, il cinismo. "Ripeto, faccio fatica a sgridare i miei. Siamo venuti a Bolzano a giocare uno scontro diretto creando tanto". Le assenze per squalifica di Vergara e Marras, due calciatori offensivi mancini, hanno spinto ilha soluzioni diverse.