Mister Movie | Lorenzo Spolverato e la strategia per eliminare Helena Prestes dal Grande Fratello

All’interno della casa delcontinua a portare avanti il suo piano per allontanare definitivamente. Già in passato,non ha nascosto il suo intento di provocarla per farle avere reazioni forti, come accaduto nell’episodio della porta del bagno. Ora, però, sembra voler mettere in atto unaancora più mirata e subdola.Un piano per isolarla completamenteSecondo quanto emerso dalle ultime conversazioni tra i concorrenti,starebbe tentando di privaredel supporto delle poche persone che ancora le sono vicine, rendendola più vulnerabile all’interno della casa. Il primo obiettivo di questasembrerebbe essere Iago Garcia, attore spagnolo e uno dei principali alleati della modella. In questo progetto,ha trovato un’alleata in Shaila Gatta, che ha manifestato apertamente la sua insofferenza nei confronti di Iago.