Mistermovie.it - Mister Movie | Lee Joo-Sil, star della Serie Squid Game di Netflix, muore a 81 anni

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo dello spettacolo coreano dice addio a una delle sue interpreti più amate. Lee Joo-Sil, celebre per i suoi ruoli indi successo comee The Uncanny Counter, è scomparsa all’età di 81a causa di un cancro allo stomaco. L’attrice si è spenta nella sua casa di famiglia a Uijeongbu, come riportato dal quotidiano coreano The Chosun Ilbo.Addio a Lee Joo-Sil: l’iconica attrice die The Uncanny Counter si spegne a 81Lee Joo-Sil aveva ricevuto la diagnosi di cancro allo stomaco nel novembre scorso, ma la sua lotta contro la malattia risale a moltiprima. In passato, le era stato diagnosticato un tumore al seno in stadio 4 e le erano stati concessi solo pochi mesi di vita. Contro ogni previsione, l’attrice era riuscita a sconfiggere il male e a proseguire la sua carriera, diventando un simbolo di forza e determinazione.