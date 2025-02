Mistermovie.it - Mister Movie | Il Trailer di M3GAN 2.0 conferma che il sequel è ispirato a uno dei più grandi film d’azione mai realizzati

Il primo teaser del tanto attesodell’horror fantascientifico del 2022,, intitolato2.0, è finalmente approdato online. Sebbene ilato non sveli molto della trama, richiama alla mente la celebre routine di ballo virale del primo capitolo. Tuttavia, la sinossi appena rilasciata suggerisce un’influenza significativa da uno dei piùsci-fi di tutti i tempi: Terminator 2 – Il giorno del giudizio.Il Teaserdi2.02.0 riprenderà due anni dopo gli eventi del primo. Come il celebre Terminator prima di lei, anche la bambola AI seguirà un percorso di redenzione per salvare l’umanità da una minaccia ancora più pericolosa. Di seguito, il nuovo teaser e la sinossi ufficiale.Due anni dopo che, l’innovativo androide dotato di intelligenza artificiale, ha seminato il terrore con una serie di omicidi coreografati alla perfezione prima di essere distrutta, la sua creatrice, Gemma (Allison Williams), è diventata una nota autrice e una fervente sostenitrice della regolamentazione governativa dell’AI.