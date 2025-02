Mistermovie.it - Mister Movie | Il Trailer di Final Destination: Bloodlines offre una morte raccapricciante degna del franchise

Dopo oltre un decennio di attesa, i fan del celebrehorrorpossonomente esultare:sta per arrivare sul grande schermo. Il nuovo capitolo della saga, diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein, promette di riportare lain azione con metodi sempre più ingegnosi per reclamare le sue vittime.Un cast di rilievo per un ritorno attesoIl film vanta la presenza di Tony Todd, una leggenda del genere horror, insieme a talenti emergenti come Brec Bassinger (Stargirl), Teo Briones (Chucky) e Kaitlyn Santa Juana (The Flash). La combinazione di volti noti e nuove promesse aggiunge ulteriore fascino a questo attesissimo sequel.Il teasersvela le prime sequenze inquietantiIl primo teaser ufficiale, rilasciato sui social e su YouTube, regala un assaggio di quello che il film ha in serbo per gli spettatori.